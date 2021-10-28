Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı eylem planları bozuldu
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesince, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları yapıldı.
Bu kapsamda çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinde eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 33 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Firarilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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