Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni yapıldı.

"Bu tesis ülkemize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracak. 10 yılda milli gelire 30 milyar euro katkı sağlayacak. İstihdama 7 bin çalışanla destek verecek" diyen Erdoğan şu mesajları verdi:

"Togg, aldığı ön siparişleri ile talep rekoru kırdı"

Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar Togg'un fabrikası nerede... Bu inşaatı bitiremezsiniz dediler. Sonra buralarda üretim bandı yok... Siz bu araçları üretemezsiniz dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz dediler. Togg, aldığı ön siparişleri ile talep rekoru kırarak bu büftanlara en güzel cevabı verdi.



"Yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler"

Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kardeşimle Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzayev'e birer araç gönderdik. Diğer kardeş ülkelerden de bizi arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet e de ülkemizdeki kimi çevreler bu olgunluğu bu milli duruşu henüz gösteremedi. Şöyle yarım günlerini ayırıp Gemlik'e gelerek Togg'un fabikasını bir kez bile ziyaret edemediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş adamlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler.



"Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz"

Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen gömezden geliyorlar. Varsın görmesinler az önce Gemlik'te deniz kenarında, meydandaki 60 bin kişiye hitap etmeye giderken arabamızın önünü kesenler karanfillerle bizi karşılayanlar, uğurlayanlar işte bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun. Allah'ın izniyle aziz milletimizin de desteği ile Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz.





Biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü, dünyada yaşanan devrimi öngörerek vizyoner bir adım attık. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Togg, bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik. Şarj istasyonları da bu vizyonun bir başka önemli halkasıdır. Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700 adeti aştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak.

Türkiye'nin yeşil teknolojiler konusunda ilerlemesi sadece çevre açısından değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da önemlidir. Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımcıları ülkeye çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek, devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz.

Togg akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere kurulan SIRO hücre teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve üretimini gerçekleştirecektir. SIRO, Togg Teknoloji Kampüsü'nde batarya modül ve paket seri üretimine zaten başlamıştı. Mart ayında Togg'un ilk akıllı cihazı T10X'in seri imalatı ile birlikte SIRO'nun üretimi de hızlandı. Bugün inşasına başlanan tesisin devreye girmesiyle bu kampüs 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez haline gelecek. Böylece Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine de sahip olacaktır.

Türkiye için kritik adım

Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirdi.



Batarya geliştirme ve üretim kampüsü

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.