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Gündem
AA 24.04.2023 09:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci velisiyle görüntülü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'da kabul ettiği çocuklardan birinin annesiyle telefonda görüntülü görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından "samimiyet" ifadesiyle paylaştığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağmur isimli öğrencinin annesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Annesine, Yağmur'un derslerini soran ve "Sayısal zekası var ama depremden dolayı biraz geriledi." cevabını alan Erdoğan, "Tövbe, tövbe, gerilemez. Yağmur gümbür gümbür yağıyor." diye konuştu.

Not ortalamasını sorduğu Yağmur'dan 98 yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha ne olacak annesi." dedi.

Yağmur'un annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenlik yaptığını söylemesi ve sevgilerini iletmesi üzerine Erdoğan, teşekkür etti.

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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