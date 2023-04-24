Uluslararası Demokratlar Birliği: Seçimin kaderini yurt dışı oylar belirleyecek

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık sayılı günler kaldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 400 bine yakın seçmen 5041 sandıkta oy kullanacak.

Yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan- 9 Mayıs tarihleri arasında başkonsolosluklar ve oy kullanma merkezlerinin yanı sıra gümrük kapılarında yapılacak.

Seçimin kaderini belirleyecek

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal KUŞ, "yurt dışında kullanılan oy'ların seçimin kaderini tayin edeceģini" ifade etti:

"Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan bu seçimlere yurt dışında yaklaşık, Türkiye’de ki seçmen sayısının yüzde 5'ine tekabül eden bir oyumuz söz konusu. Bu da Türkiye’de ki iktidarı, Türkiye’de ki yönetimi belirleyecek derecede ehemmiyet, önem taşıyan bir oy demek. Ben bütün vatandaşlarımızın mutlaka gidip oylarını kullanmalarını özellikle istirham ediyorum."

Kuş, sandığa ulaşım konusunda zorluk çeken vatandaşlara yardımcı olacaklarının da altını çizdi:

"UID olarak imkanı olmayan kardeşlerimizin bizi aramaları durumunda kendilerini sandığa kadar götürüyoruz. İmkanı olmayan, gidemeyen, engelli olan, yaşlı olanları taşımak gibi bir görevi de kendimize görev biliyoruz. "

Türk vatandaşları yurt dışında 74 ülkede 5041 sandıkta oy kullanabilecek.