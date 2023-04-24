Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.04.2023 09:24

Uluslararası Demokratlar Birliği: Seçimin kaderini yurt dışı oylar belirleyecek

Tūrkiye seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında oy verme işlemine bir haftadan az bir süre kaldı. Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, "seçimin kaderini, yurt dışında kullanılan oyların belirleyici olacağını" söyledi.

Uluslararası Demokratlar Birliği: Seçimin kaderini yurt dışı oylar belirleyecek

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık sayılı günler kaldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 400 bine yakın seçmen 5041 sandıkta oy kullanacak.

Yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan- 9 Mayıs tarihleri arasında başkonsolosluklar ve oy kullanma merkezlerinin yanı sıra gümrük kapılarında yapılacak.

Seçimin kaderini belirleyecek

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal KUŞ, "yurt dışında kullanılan oy'ların seçimin kaderini tayin edeceģini" ifade etti:

"Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan bu seçimlere yurt dışında yaklaşık, Türkiye’de ki seçmen sayısının yüzde 5'ine tekabül eden bir oyumuz söz konusu. Bu da Türkiye’de ki iktidarı, Türkiye’de ki yönetimi belirleyecek derecede ehemmiyet, önem taşıyan bir oy demek. Ben bütün vatandaşlarımızın mutlaka gidip oylarını kullanmalarını özellikle istirham ediyorum."

Kuş, sandığa ulaşım konusunda zorluk çeken vatandaşlara yardımcı olacaklarının da altını çizdi:

"UID olarak imkanı olmayan kardeşlerimizin bizi aramaları durumunda kendilerini sandığa kadar götürüyoruz. İmkanı olmayan, gidemeyen, engelli olan, yaşlı olanları taşımak gibi bir görevi de kendimize görev biliyoruz. "

Türk vatandaşları yurt dışında 74 ülkede 5041 sandıkta oy kullanabilecek.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu'ndan Erdoğan'a destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
10:40
Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için telafi programı yapılacak
10:31
Kurulan şirket sayısı yüzde 19,5 arttı
10:27
Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı 47'ye yükseldi
10:28
43 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin dava başlıyor
10:23
Kapasite kullanım oranı nisanda arttı
Almanya'da protestocular ellerini otoyola yapıştırdı
Almanya'da protestocular ellerini otoyola yapıştırdı
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ