İsviçre güvenlik gerekçesiyle Hartum'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "(Sudan) Güvenlik gerekçesiyle Hartum'daki büyükelçiliğimizi kapatıyoruz. Büyükelçilik çalışanı personelimiz ile aileleri tahliye edildi ve güvendeler. Bu, özellikle Fransa olmak üzere ortaklarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde mümkün oldu. Destekleri için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

İsviçre Dışişleri, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Sudan'da gerginlik ve can kaybı sayısının artmasından derin endişe duyduğunu açıklarken tarafların, ateşkes için küresel çağrılara kulak vermesini istemişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.