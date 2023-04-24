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Dünya
AA 24.04.2023 09:03

Nijerya'da 7 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 7 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 7 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
[Fotograf: Reuters]

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, ordunun Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 7 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 2 çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı çetenin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Danmadami, çete üyelerine ait 7 motosiklet, 2 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

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