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Dünya
TRT Haber 24.04.2023 09:17

Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu'ndan Erdoğan'a destek

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur ittifakına Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu'ndan destek geldi. Platform, mevcut istikrarın devamı ve kaosun önlenmesi için Cumhur ittifakını destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu'ndan Erdoğan'a destek

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine sayılı günler kala Avrupa'lı Milli Görüşçüler Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur ittifakına destekleme kararı çıktı.

Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu" Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği basın toplantısında, "yurt dışında 27 Nisan'da başlayacak oy verme sürecinde sandığa giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur ittifakından yana oy kullanacaklarını açıkladı.

İstikrar için Erdoğan ve Cumhur İttifakı

Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu Başkanı Sami Ganioğlu, "Önümüzdeki 14 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle alakalı cumhurbaşkanı olarak mevcut cumhurbaşkanımız sayın recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nın desteklenmesi noktasında karar aldık." dedi.

Avrupa'lı Milli Görüşçüler Platform Başkanı Sami Ganioğlu, "istikrarın devamı için sandığa gideceklerini" vurguladı.

Kaosa değil, istikrara oy vereceğiz

"Ülkemizde istikrarın devamı, ekonomik kalkınmışlığın, ülkemizin mürehfeh seviyesinin daha da artması için mevcut cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’yla devam edileceğini inandığımız için aksi bir durumda maalesef muhalefetin bugüne kadar olan icraatlarından ve yaptıklarından gördüğümüz bir kaos ortamı vadettikleri için biz istikrarı tercih ettik."

Seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, yurt dışında 27 Nisan- 9 Mayıs tarihleri arasında 74 ülkede 5 bin 41 sandıkta oy kullanabilecek.
 

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