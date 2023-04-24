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TRT Haber 24.04.2023 11:40

Şehit Albay Adalıoğlu'nun evinde buruk bayram

Asrın felaketinde bölgeye gönüllü olarak gitti, askeri helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu. Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun evinde, Ramazan Bayramı buruk yaşandı. Şehit evinde hem hüzün hem de gurur vardı...

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Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun evinde Ramazan Bayramı buruk yaşandı.

Şehidin oğlu Atakan Adalıoğlu acısını, "Zor bir durum. Bayram, özel gün, bunlar artık bizim için kalmadı. Nasip böyleymiş" sözleriyle anlattı.

Adalıoğlu, pilot olma hayaliyle yola çıktı, 28 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde görev yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da hemen görev başına koştu. Şehidin eşi Sevim Adalıoğlu, eşini bu sözlerle andı:

"İyi ki onu tanımışım, gurur duyuyorum onunla. İyi ki eşim olmuş. Mükemmel bir insandı. Mesleğini çok seviyordu, asker olmayı çok seviyordu. İnsanlara yardımı çok seviyordu. Emekli olmak istedi, kalktık deprem haberini duyduk sonra baktım tulumunu giydi. 'Hayırdır' dedim, 'Ben gidiyorum' dedi. 'Nereye' dedim, 'Böyle bir günde ben evde oturamam, duramam' dedi."

"Babam özel insanlardan biriydi"

Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu, emeklilik dilekçesini rafa kaldırdı. Van ve Gölcük depremlerinde olduğu gibi son görevinde de depremzedelere yardımcı olmak için çaba harcadı.

Deprem bölgesinde çalışırken, askeri helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervane çarpması sonucu şehit oldu. Geride eşi, iki evladı ve onlara mirası vatan aşkı kaldı.

Şehidin oğlu Gökhan Adalıoğlu: "Ben Allah'ın bazı insanları özel yarattığına inanırım. Babam da bunlardan biri. İyi ki böyle bir babaya sahibim ben."

Şehidin oğlu Atakan Adalıoğlu: "Vatanı yolunda şehit olarak gitti. Biz onunla her zaman için çok gurur duyduk. Her zaman da gurur duyacağız gidişiyle de gurur duyuyoruz bunun herkese nasip olmayacağını düşünüyoruz."

Haber: Göksu Kandemir
Kameraman: Şemi Demirel

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