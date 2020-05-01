İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin 56'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı. Yeni hedefler doğrultusunda TRT'ye tam destek verileceğini belirtti. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de mesajında kurum çalışanlarına teşekkür etti, "Türkiye’nin uluslararası alandaki en büyük markalarından biri olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

14 televizyon, 16 radyo kanalı ve dijital platformlarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü TRT, 56 yaşında.

"Yeni hedeflere yürüyüşünde desteğimizi sürdüreceğiz"

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş yıldönümünü kutlayan İletişim Başkanı Altun, "Yarım asrı aşkın süredir Türkiye ve dünyanın hafızası olan TRT'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. İletişim Başkanlığı olarak, bu güzide kurumumuzun yeni hedeflere yürüyüşünde desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

1 Mayıs 1964’te kurulan TRT, bugün 14 televizyon, 16 radyo kanalı ve dijital platformlarıyla ülkemizin dünyaya açılan yüzü konumunda...



Kurumumuza bugüne kadar katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.#TRT56Yaşında pic.twitter.com/bQNbHQsH73 — ibrahim eren (@ibrahimeren) May 1, 2020

"İnsanı merkeze alan haber anlayışımız ile sesine kulak verilmeyenlerin sesini tüm dünyaya duyuruyoruz"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de kutlama mesajında, "Milletimiz, Türkiye’nin ve dünyanın son 56 yılındaki gelişmelerine TRT ile şahitlik etti." diyerek kuruluşundan bugüne bütün çalışanlara teşekkür etti.

İbrahim Eren, TRT'nin uluslararası platformlardaki yayıncılık başarısına da dikkat çekti. "İnsanı merkeze alan haber anlayışımız ile sesine kulak verilmeyenlerin sesini tüm dünyaya duyuruyor, yapımlarımız ile sadece vatandaşlarımızın değil dünyanın dört bir yanındaki insanların duygularına hitap ediyoruz." ifadelerini kullandı.

1 Mayıs 1964’te kurulan TRT, bugün 14 televizyon, 16 radyo kanalı ve dijital platformlarıyla ülkemizin dünyaya açılan yüzü konumunda...



Kurumumuza bugüne kadar katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.#TRT56Yaşında pic.twitter.com/bQNbHQsH73 — ibrahim eren (@ibrahimeren) May 1, 2020

Eren, sosyal medya hesabından da kutlama mesajını paylaştı. Paylaşımında, 'TRT 56 yaşında' etiketi altında TRT'nin kuruluş yıldönümüne özel kutlama videosuna da yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gayretinizi ve emeğinizi görüyoruz

Eren'in mesajını, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de paylaştı. Çelik, "Nice yıllara. Bu büyük haber çınarına emek veren herkesi tebrik ediyoruz. Yalanın gerçeğin gölgesine saklandığı bu karmaşık dönemde gerçeğin sesi olmak her zamankinden daha büyük gayret istiyor. Gayretinizi ve emeğinizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.