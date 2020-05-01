Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 56 yıl önce bugün kuruldu. Bu sürede TRT, çağa ayak uydurarak büyük ve etkili adımlar attı. Türk kültürüne, sanatına ve eğitimine önemli destek sağlayan TRT, güvenilir haberciliğin de adresi.

Türkiye 1927 yılında radyo ile tanıştı. İstanbul Radyosu'nu Ankara ve İzmir radyoları izledi. Yayın ağı büyüdükçe yönetim şekli de zamanla değişti.

Radyolar bir dönem PTT'ye, bir süre de Basın Yayın ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne bağlandı.

Televizyon kurma çalışmalarının tamamlanması için çıkarılan bir yasa ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun temeli atıldı. 1 Mayıs 1964’te TRT resmen kuruldu.

İlk deneme yayını

İlk deneme televizyon yayını 31 Ocak 1968’de, Ankara Mithatpaşa Stüdyosu’nda yapıldı. Yayınlar haftada 3 gün, üçer saat olarak başladı. Bir yıl sonra haftada 4 güne çıktı.

1970’te İzmir Televizyonu, 1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti.

Astronotların Ay’a ayak basmasından, Zeki Müren’in Ankara’da verdiği konsere kadar birçok farklı konu ekranlara canlı yayınla taşındı.

20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı’ndan tüm Türkiye ve Avrupa, TRT yayınlarıyla haberdar oldu.

Renkli yayına geçiş

1974 yılına gelindiğinde televizyon yayınları artık haftanın her gününü kapsıyordu. Televizyon evlerin başköşesindeki yerini de almıştı. Ülke nüfusunun yüzde 55’i (19 milyon) tarafından izlenir oldu.

Türkiye ilk kez 1975’te TRT’nin organizasyonuyla Eurovision Şarkı ve Beste Yarışması’na katıldı.

Giderek artan yayın saatleri ile ekran, 31 Aralık 1981 yılbaşı gecesinden itibaren renklenmeye başladı ve 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi.

1986’da TRT-2 açıldığında izleyiciler artık bir alternatif kanala sahip olmuştu.

Bundan sonraki yıllarda art arda yeni kanallar yayına girdi. TBMM TV, TRT Çocuk, TRT Türk, TRT Haber, TRT Müzik, TRT Spor, TRT Okul, TRT Diyanet, TRT Belgesel farklı ilgi alanlarına yayın yapan kanallar olarak ortaya çıktı.

Farklı dillerde yayın

TRT'nin yabancı dilde yayın yapan ilk kanalı TRT Avaz'dı. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara 250 milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap eden TRT Avaz, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Türkmence programları ile her ülkeden izleyicinin kendinden bir şeyler bulacağı “ortak kanal” oldu.

TRT Kürdi haberleri, kaliteli programları ile Orta Doğu'da Kürtçe konuşan topluluklarının buluşma noktası haline geldi.

Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran TRT World

2015 yılı başında test yayınlarına başlayan TRT World çok kısa bir süre içinde hazırlıklarını tamamlayarak yayına girdi. Kadrosuna dünyadan önemli gazetecileri de dahil eden TRT World, sessizlerin sesini dünyaya duyurmaya, batı medyasının görmek istemediği haberleri İngilizce olarak ekrana taşımaya başladı.

Birçok ödül sahibi olan TRT World, TRT World Forum ile dünyadaki kanaat önderlerini bir araya getirip gündeme yön verme konusunda önemli bir etkinliğe de imza attı.

TRT bugün, farklı içerikler üreten televizyon ve radyo kanalları, web siteleri ile Türkiye ve dünyaya yayın yapıyor. TRT Arşiv sitesiyle Türkiye'yi 56 yılda oluşan görsel hafızasıyla buluşturuyor.

Farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla da Türkiye’nin gücünü, sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam ediyor.

TRT EBA TV

Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle öğrencilere televizyondan eğitim imkanı da sunuyor.

İlkokul, ortaokul ve lise için hazırlanan 3 kanaldan oluşan TRT EBA TV, TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de takip edilebiliyor.