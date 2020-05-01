Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentler sessizliğe büründü
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırarak sürdürüyor.
3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı başladı.
Ankara
Ankara'da polis, Sıhhiye ve çevresinde kurduğu şehir içi yol kontrol noktalarında denetimlere başladı.
Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti.
Kısıtlamanın ilk dakikalarında sokakta bulunan kişiler, uyarılarak evlerine gönderilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde hala dışarıda bulunan kısıtlama kapsamındaki kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi.
İstanbul
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kent genelinde polis ekipleri denetimleri sürdürüyor.
İstanbul Boğaz'ında deniz trafiğinin durmasıyla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün ışıklarının denize yansıması güzel görüntü oluşturdu.
İzmir
İzmir'de yaşayan birçok vatandaş kısıtlamaya riayet etti, kentin en işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.
Öte yandan, Tarihi Alsancak Garı önünde uygulama yapan polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerini yaparken, maske takmaları ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da ikazlarda bulundu.
Bursa
Bursa da kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezi ve tüm ilçeleriyle sessizliğe büründü.
Kısıtlama öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ilerleyen saatlerde evlerine döndü.
Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken araç yoğunluğu da azaldı.
Adana
Adana'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı cadde ve sokaklar, polis barikatlarıyla trafiğe kapatılırken, vatandaşların evlerine çekilmesiyle Adana, sessizliğe büründü.
Öte yandan, yasağa uymayan bazı vatandaş ve iş yerlerine ise idari para cezası kesildi.
Antalya
3 günlük kısıtlamanın başlamasıyla Antalya’da vatandaşlar evlerine çekildi.
Yoldan geçen araçları ve vatandaşları durduran ekipler, dışarıda olan kişilere evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu.
Muratpaşa ilçesi Antalyaspor Kavşağı’nda görev yapan ekipler, bisikletle evine giden bir kişiyi durdurarak, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattı.
Gece saatlerinde dahi insanların olduğu Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü.
Zonguldak
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00’da başladı.
Zonguldak'ın meydan, cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Aydın
Aydın'da meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Polis, kurduğu şehir içi yol kontrol noktalarında denetimlere başladı.
Tekirdağ
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Tekirdağ'da da kısıtlamanın başlamasıyla ana arterler ve meydanlar boş kaldı.
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