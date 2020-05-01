Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırarak sürdürüyor.

3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı başladı.

Ankara

Ankara'da polis, Sıhhiye ve çevresinde kurduğu şehir içi yol kontrol noktalarında denetimlere başladı.

Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti.

[Fotoğraf: AA]

Kısıtlamanın ilk dakikalarında sokakta bulunan kişiler, uyarılarak evlerine gönderilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde hala dışarıda bulunan kısıtlama kapsamındaki kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

[Fotoğraf: DHA]

Kent genelinde polis ekipleri denetimleri sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Boğaz'ında deniz trafiğinin durmasıyla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün ışıklarının denize yansıması güzel görüntü oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

İzmir

İzmir'de yaşayan birçok vatandaş kısıtlamaya riayet etti, kentin en işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Tarihi Alsancak Garı önünde uygulama yapan polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerini yaparken, maske takmaları ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da ikazlarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Bursa

Bursa da kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezi ve tüm ilçeleriyle sessizliğe büründü.

[Fotoğraf: İHA]

Kısıtlama öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ilerleyen saatlerde evlerine döndü.

[Fotoğraf: DHA]

Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken araç yoğunluğu da azaldı.

Adana

Adana'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı cadde ve sokaklar, polis barikatlarıyla trafiğe kapatılırken, vatandaşların evlerine çekilmesiyle Adana, sessizliğe büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, yasağa uymayan bazı vatandaş ve iş yerlerine ise idari para cezası kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Antalya

3 günlük kısıtlamanın başlamasıyla Antalya’da vatandaşlar evlerine çekildi.

Yoldan geçen araçları ve vatandaşları durduran ekipler, dışarıda olan kişilere evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Muratpaşa ilçesi Antalyaspor Kavşağı’nda görev yapan ekipler, bisikletle evine giden bir kişiyi durdurarak, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Gece saatlerinde dahi insanların olduğu Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü.

[Fotoğraf: AA]

Zonguldak

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00’da başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Zonguldak'ın meydan, cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Aydın

Aydın'da meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

[Fotoğraf: AA]

Polis, kurduğu şehir içi yol kontrol noktalarında denetimlere başladı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Tekirdağ

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

[Fotoğraf: AA]

Tekirdağ'da da kısıtlamanın başlamasıyla ana arterler ve meydanlar boş kaldı.