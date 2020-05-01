Kocaeli'de Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde dün 15.00-00.00 saatleri arasında ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı.

Kocaeli'de de 138 ekip ve 974 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kontrol edildi.

Bu kapsamda bin 822 iş yeri, 24 liman/vapur iskelesi ve bin 45 araç denetlendi, 4 bin 991 kişi de sorgulandı.

Aranan 9 kişi yakalandı

Denetimlerde, 20 yaş ve altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 kişiye, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 60 kişiye, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 68 kişiye idari para cezası yazıldı.

İzin verilen çalışma saatlerine uymayan 2 iş yeri ve iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 6 işletmeye idari para cezası uygulanan denetimlerde, idari işlemler haricinde aranan 9 kişi de yakalandı.