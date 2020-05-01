Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arguvan ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı istihbaratıyla harekete geçti.

Ekiplerin ilçeye bağlı Tatkınık Mahallesi'nde bir şüphelinin ev ve bağ evine eş zamanlı yaptığı baskında, 1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 270 adet 7.62 mm çapında kalaşnikof tüfek mermisi, 90 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişinin jandarma gözetimindeki işlemleri sürüyor.