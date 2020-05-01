Haber Giriş: Kaynak: İHA
Malatya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Baskında 1 kişi de gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arguvan ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı istihbaratıyla harekete geçti.
Ekiplerin ilçeye bağlı Tatkınık Mahallesi'nde bir şüphelinin ev ve bağ evine eş zamanlı yaptığı baskında, 1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 270 adet 7.62 mm çapında kalaşnikof tüfek mermisi, 90 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişinin jandarma gözetimindeki işlemleri sürüyor.
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