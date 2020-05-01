Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İstanbul'da uygulanacak 3 günlük sokağa kısıtlaması öncesinde meydana gelen kaza Levent'te gerçekleşti.
Hızla seyreden bir araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 3 araçtan birisine arkadan çarptı.
[Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı | Fotoğraf: DHA]
Çarpmanın etkisiyle emniyet şeridinde duran diğer 2 araç da kazaya karıştı. Kazaya sebebiyet veren seyir halindeki araç çarpmaının etkisiyle takla attı.
Zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz halen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: trafik Kazası İstanbulSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 02:12
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