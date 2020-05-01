Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Gördes ilçesine bağlı kırsal Beğel Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma, Turgutlu, Demirci, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde bazı apartmanlar ve mahalleler karantinaya alınmıştı.

Adıyaman'da 1 köy ile 2 sokak karantinaya alındı

Adıyaman'da merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Börgenek köyünde rahatsızlanan 6 kişinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Hastaların tedavisine başlanırken İl Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.

Kahta ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 sokakta koronavirüs vakalarına rastlandı. İl Hıfzıssıhha Kuruşu tedbir amaçlı olarak 2 sokağın da 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararlar sonrasında köy ve iki sokakta güvenlik güçleri tarafından tedbir alınarak giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı.