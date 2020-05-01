Olay, perşembe günü sabah saatlerinde İzmir Kazımdirik Mahallesi Üniversite Cadde üzerinde bulunan otomobil tamir servisinde meydana geldi.

İş yerinin üst katında tadilat yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, alt katta bir kişi bilgisayar başında çalıştığı sırada, bir anda tavan üzerine çöküyor.

İş yerindeki kişi olaydan yara almadan kurtulurdu.