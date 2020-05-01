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Zonguldak'ta konteynere kumar baskını: 4 kişiye 12 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boş bir konteynerde kumar oynayarak koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere baskın düzenlendi. 4 kişiye 12 bin 720 lira idari para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmantepe mevkisinde boş bir konteynerde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis, konteynerde 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.
COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 4 kişiye toplam 12 bin 720 lira idari para cezası kesildi.
Söz konusu kişiler hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: zonguldak para cezası kumar koronavirüs konteyner Ereğli covid-19Son Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 02:12
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