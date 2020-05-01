Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler mahallesinde bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarını üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbarat sonucu E.T. isimli kişinin evinde kumar oynattığını tespit eden ekipler harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda E.T.'nin yanı sıra kumar oynayan A.K.E., S.A., E.Ç., N.E., E.Y. ceplerinde yüklü miktarda parayla suçüstü yakalandı. Dairede yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan malzeme, iskambil kağıtları, tombala ve okey takımları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.