Haber Giriş: Kaynak: AA
Fırınlardan sahur mesaisi
[Fotoğraf: AA]
31 ilde 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamadan muaf tutulan fırınlar sahurda da mesai yaptı.
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamullerin satıldığı iş yerleri vatandaşlara sahurda da hizmet verdi.
Yoğunluğun görülmediği fırınlara gelen vatandaşlar, sahur için ekmek veya pidelerini aldı.
[Fotoğraf: AA]
Fırın çalışanlarının yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maskelerini taktığı, müşteriler ile aralarında sosyal mesafeyi korudukları görüldü.
Unu tükenen fırınlara da nakliyeciler aracılığıyla un takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: ankara sokağa çıkma kısıtlaması fırın sahur EkmekSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 04:03
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