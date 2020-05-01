Çaresizlik, ölüm korkusu, komplo teorileri, yabancı düşmanlığı... Bunlar yeni tip koronavirüsün (COVID-19) insanlar üzerindeki psikolojik etkilerinden sadece bir kaçı.

Polis Akademisi, salgın sonrasında dünyada ve Türkiye'de sosyolojik ve psikolojik açıdan yaşanabilecek değişikliklerle ilgili rapor hazırladı. Salgından, bireylerin, ailelerin, kitlelerin ve devletler arası ilişkilerin nasıl etkilendiği anlatıldı. Salgın sonrası yaşanabilecek değişim ve dönüşümlere dikkat çekildi.

Rapora göre, bu süreçte zorunlu olan sosyal mesafe kuralı; kişileri, amaçsızca internet ve sosyal medyaya yönlendirdi. Bu durum, zihinsel ve duygusal becerilerin zarar görmesine, komplo teorilerine daha fazla inanmaya, yabancı düşmanlığına ve bireysel şiddetin artmasına yol açtı.

Aile bağlarının güçlenmesi ve dayanışma duygusunu artması ise sürecin olumlu etkileri olarak sayıldı.

Salgının bireysel etkileri

- Çaresizlik, umutsuzluk, ölüm korkusu

- Orta yaş grubunda teknolojik bağımlılık

- Komplo teorilerine inanma

- Yabancı düşmanlığı

- Kültürel değerler ve inanç sistemine daha fazla sahip çıkma

- Dayanışma, yoksullara yardım

- Hijyen, sosyal mesafe, tüketim alışkanlıklarında değişim

Yeni terör tehdidi

Raporun en dikkat çekici kısmı, yeni terör saldırıları ile ilgili bölüm oldu. Güçlü devletlerin bile salgına hazırlıksız yakalandığına ve çaresiz kaldıklarına işaret edildi. Terör örgütlerinin, bu zayıflıktan faydalanarak, terör eylemlerinde biyolojik silahlara yer verebileceği uyarısında bulunuldu.

Devletlerin güvenlik politikaları

Bu sürecin devletlerin sağlık ve güvenlik politikalarına olası etkisi de raporda tartışıldı. Devletlerin "tehdit" algılarını değiştirerek, güvenlikte yeni teknolojilere yönelebileceği vurgulandı. Salgın dönemlerinde stratejik öneme sahip meslek gruplarının korumaya alınması uyarısı da yapıldı:

"Devletlerin tehdit tanımı, güvenlik yaklaşımı değişebilir. Güvenlikte nano-teknoloji, biyo-kimyasal temelli teknolojiler ve yapay zeka önem kazanabilir. Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri ile ilgili tedbirler alınmalı."