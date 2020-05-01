Koronavirüsle mücadelede adımlar hiç bir ülkede olmadığı kadar hızlı atıldı. Henüz Türkiye'de tespit edilmiş vaka ve can kaybı yokken dinamik bir mücadele sergiledi. Bu mücadele, her geçen gün daha fazla olumlu sonucu beraberinde getiriyor.

İyileşen hasta sayısı günlerdir günlük vaka sayısının üstünde. Vefat sayısı da duraklama evresinde. Bu da, muadillerine göre zaten rahat bir durumda olan sağlık sistemini daha da rahatlattı.

Bu başarı, sistemin salgına hızla uyum sağlaması ve erken tedavi yöntemi ile elde edildi. Pozitif vakaların temas izi sürüldü ve hastalığın yayılması önlendi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Asuman İnan, "Ayaktan hastalarda artık filyasyon çalışmalarıyla pozitif kişiler tespit edilip onlara da tedavi verilip başlanması mesela erken bu hastaların yakalanması erken izole edilmesi başkalarına bulaşmasının önlenmesi dışında hastaların erken tedavi edilerek ileri vaka olarak gelmemesine de yol açtı." dedi.

Bu esnada dünyada izlenen yollar da didik didik araştırıldı. Başarı elde eden tedavi yöntemleri hızlı bir şekilde Türkiye'ye uyarlandı.

Uzmanlara göre, ABD ve Avrupa'da ölüm oranlarının daha fazla olmasındaki temel sebeplerden biri de uzman doktora erişimde yaşanan zorluk. Türkiye bu konuda da olumlu açıdan ayrışıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı İnan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Prompozisyondan yüksek akımlı oksijene bunlar yoğun bakımda kullandığımız çeşitli tedavi yöntemleri yine plazma tedavisine dünyada gündeme gelen belli ölçüde kabul gören her tedavinin hemen Türkiye'de de uygulanır olması bizim açımızdan çok rahatlatıcı oldu. Hastane sistemine erişim, uzman hekime erişim hayatta kalmayı sağlayan en önemli faktörlerden biri. Türkiye'de bu gerçekten sağlandı."

Ancak bu başarılı gidişatın değişmemesi için rehavete kapılmamak ve tedbirleri kararlılıkla ve harfiyen uygulamaya devam etmek gerekiyor.