Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans ile görüştüğü anlara ilişkin görseller de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. pic.twitter.com/zz34vpfZC8 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 1, 2020