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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gören hastalarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans ile görüştüğü anlara ilişkin görseller de paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. pic.twitter.com/zz34vpfZC8— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 1, 2020
Etiketler: son dakika hastalar cumhurbaşkanı erdoğan covid-19 cerrahpaşaSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 16:15
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