İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) 56. kuruluş yıldönümü nedeniyle TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, TRT'nin güvenilir, doğru, tarafsız ve halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışıyla yarım asrı aşkın süredir vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sorumlu ve ilkeli haberciliğiyle kamu yayıncılığı alanında bir okul niteliği taşıyan TRT, eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki yayınlarıyla da toplumsal gelişime büyük katkı sağlamaktadır.

Güvenilir, doğru, tarafsız ve halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışıyla yarım asrı aşkın süredir vatandaşlarımızın hizmetinde olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Bugün yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla bizleri gururlandıran çalışmalara imza atan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam etmektedir.

TRT ailesinin İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde yeni hedeflere çok daha güçlü şekilde yürüyeceğine inanıyorum.

Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle radyo ve televizyon yayıncılığında gelişmenin her zaman öncüsü olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun tüm çalışanlarına başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyor ve en kalbi duygularımla selamlıyorum."