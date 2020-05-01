Her gün, ne kadar riskli olduğunu bile bile, arı kovanına ellerini sokuyorlar. Dünyaya korku salan hastalığın kol gezdiği serviste saatlerce koruyucu ekipmanlarla kan ter içinde kalarak çalışıyorlar.

TRT Haber ekibi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesindeydi. Sağlık çalışanlarının olağanüstü çabasına tanıklık etti.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesinde 30'a yakın personel çalışıyor. İlk günlerde hasta sayısı 34’e kadar çıktı. Şimdi ise 15 hasta var. Bir kısmı entübe edilmiş durumda. Yani solunum desteğiyle nefes alabiliyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de salgın mücadelesi sürüyor. Yoğun bakımdaki zorlu mücadeleye tanıklık eden @trthaber muhabiri Fatma Demir Turgut izlenimlerini aktardı. pic.twitter.com/lYkiDv17hG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2020

Sağlık personeli koruyucu ekipman içinde saatlerce aralıksız çalışıyor

Serviste bir uyum, bir sakinlik var. Çalışanların her biri, ne yapması gerektiğini biliyor. Kıyafetler içinde birbirlerini tanımaları oldukça güç. Bunun için tulumlara isimler yazılıyor.

"Bizim koruyan tulumlarımız maskelerimiz, önlüğümüz. Bütün bunları giyip hastayı diğer hastalardan ayırt etmeden tedavilerimize devam ediyoruz. Bu bizi korkutmuyor." diye konuşan yoğun bakım hemşiresi Sonnur Keskin, 'bu kıyafetin içinde uzun süre kalmak nasıl?' sorusuna ise, "Çok terletiyor siz de şahit olacaksınız zaten bu sürece. Sıkıntı ama çalışıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Bu da bizim işimizin bir parçası." cevabını verdi.

Yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Fethi Gül, "İlk başta biz yadırgadığımız bir dönem gibi gözükse de aslında çok kısa sürede buna alıştığımızı fark ettik. O uzun süreli tulum içinde kalma ve işte terleme sıklığı gün geçtikçe daha da azalmaya başladı. Çünkü hastalarımız da iyileşmeye başladı. Bu süre içerisinde geldiğimiz noktanın hem ülke olarak hem de ünitemiz olarak iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan hastaları iyileştirmek için çabalıyorlar

Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel, "Tüm sağlık çalışanlarına çok minnet borçluyuz. Ama bunların içinde yoğun bakımda çalışan hekimler, hemşireler, yoğun bakım personelleri. Bakın bu önlüğü giymek bu N95 maskeyi 4 saat süresince takmak ve vardiyalar halinde değişirken dahi bunun içinde canla başla çalışmak büyük özveri isteyen bir şey gerçekten." değerlendirmesini yaptı.

Doktor, hemşire, hasta bakıcı. Canlarının değil, can kurtarmanın derdindeler. Herkesin kaçtığı virüsün kaynağında, mesleklerinin gereğini yerine getiriyorlar.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Valkan Tay