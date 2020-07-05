Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 48 bin 248 test yapıldı, 1154 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, vaka sayısı 204 bin 610, vefat sayısı 5 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1093, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 oldu.

İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VZrDKuokmO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" bilgisini verdi.

Lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayacak

İçişleri Bakanlığı, il valiliklerine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçecek.

Lunapark ve tematik parklar, 6 Temmuz'dan itibaren, gezici olmamak kaydıyla genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecek.

Genelge uyarınca, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 'Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.

Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Giriş-çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak, sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.

Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.

Personele eğitim verilecek

Personele, Covid-19'un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler konusunda eğitim verilecek.

Lunapark ve tematik parklar içindeki mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere göre çalışacak.

Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Covid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

Sancak bölgesine yardım eli

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere, Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek, yardım talep etmişti.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Covid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.