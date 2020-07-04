Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı yönünde haberler aldığını belirtti.

Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler. pic.twitter.com/IigA68rSYx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

Pistlerin gelin ve damada bırakılması yönünde uyarıda bulunan Koca, "Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.