Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 48 bin 248 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulandı. 1154 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 20 kişi vefat etti, 1214 kişi ise virüsü yendi.

Böylece Türkiye'de toplam 3 milyon 584 bin 66 test yapıldı. Vaka sayısı 204 bin 610'ya yükseldi. 5 bin 206 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı ise 179 bin 492'ye yükseldi.

İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VZrDKuokmO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var" dedi.

Vaka azalma seyrinin yavaş olduğunu belirten Koca, bugün iyileşenlerin sayısının yeni vakalardan 60 fazla olduğunu belirtti.