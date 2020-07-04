İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi.

Genelgede lunapark ve tematik parkların 6 Temmuz’dan itibaren, gezici olmamak (2020 yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde tekrar faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.

Genelgede, lunapark ve tematik parklarda uyulması gereken tedbirler de şu şekilde sıralandı:

Sağlık Bakanlığı tedbirlerine uyulacak

- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirleri



- Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Giriş çıkışlarda mesafe kuralı

- Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlar sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.

Başlama ve bitiş süreleri ayarlanacak

- Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.

Personele eğitim verilecek

- Personele, Covid-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecek.

Lunapark içindeki tesisler tedbirlere uygun çalışacak

- Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacak.

Koronavirüs sorumluları olacak

-Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek.



Haftada en 1 kez denetlenecek

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.



Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

