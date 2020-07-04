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Türkiye'den Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye yardımlarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım gönderiliyor.
Dünyanın koronavirüsle mücadelesine katkı sağlamak amacıyla 125'ten fazla ülkeye yardımda bulunan Türkiye, Sırbistan'a bir kez daha yardım elini uzattı.
Ankara Etimesgut Havalimanı'nda TSK'ya ait uçak Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım ulaştırmak amacıyla havalanacak.
Türkiye yardımlarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım gönderiliyor. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/uiQHJsCm9O— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2020
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