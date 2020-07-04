Dünyanın koronavirüsle mücadelesine katkı sağlamak amacıyla 125'ten fazla ülkeye yardımda bulunan Türkiye, Sırbistan'a bir kez daha yardım elini uzattı.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda TSK'ya ait uçak Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım ulaştırmak amacıyla havalanacak.