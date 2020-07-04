Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den Malta Türk Şehitliği ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Temaslarda bulunmak üzere Malta'da bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta’da temaslarına devam etti.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğini ziyaret eden, Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Malta Türk Şehitliği'ne gitti.
Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.
Malta’ya ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.https://t.co/dEqZdeSYQi#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/qZgaFZ7K9m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2020
Sıradaki Haber
Bakan Koca'dan düğün uyarısı: Meydanı gelinle damada bırakın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz