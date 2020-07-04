Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta’da temaslarına devam etti.

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Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğini ziyaret eden, Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Malta Türk Şehitliği'ne gitti.

Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.