Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Türkiye'den yola çıkan 3’üncü “İyilik Treni” Afganistan’da
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’den Afganistan’a gönderilen 3'üncü “İyilik Treni” Afganistan’a ulaştı. Trende yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.
Türkiye’den Afganistan’a giden 3’üncü “İyilik Treni” ülkeye ulaştı.
Yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunan tren, Torghundi Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Afganistan’ın batı vilayeti Herat’a ulaştı.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin paylaştığı bilgilere göre AFAD, Kızılay ve diğer Türk kurumları işbirliği ile düzenlenen organizasyonlarda şu ana kadar gelen iki trenle ülkenin çeşitli bölgelerindeki 15 bin 200 Afgan aileye yardım dağıtıldı.
Etiketler: AFAD Afganistan Kızılay
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