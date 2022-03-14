Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bini aştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 14 bin 824 olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sonrası tahliye edilen Türk vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun!'' ifadelerini kullandı.
Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi’den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 14, 2022
Yolunuz açık olsun! pic.twitter.com/EJBxWp1t5z
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