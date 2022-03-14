Türkiye ve Azerbaycan, Yeşil Kart'ta sahteciliğin önüne geçmek için önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Bakü'de bir protokole imza attı.

İki ülke arasında anlaşma imzalandı

Sözleşme ile iki ülke arasında çevrim içi Yeşil Kart entegrasyonu sağlanacak.

Yurt dışına çıkan sürücüler trafik poliçesine ihtiyaç duyuyor.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, sürücülere Yeşil Kart vererek, yurt dışında trafikteki sorumluluklarını karşılıyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne bağlı 1115 nakliyeci, karayolu ihracatında Yeşil Kart sigortası kullanıyor.

[Fotoğraf: AA]

İhracata büyük katkı sağlayacak

Taşımacıların ve sınır kontrol görevlilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri sahte kartlar.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, "Bu yıl 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunun yüzde 40'ını nakliyecilerimiz gerçekleştiriyor. Buradaki sorunları çözersek Türkiye'nin ticari hayatını da desteklemiş olacağız'' dedi.

Sınır geçişinde operasyonel kolaylık sağlanacak

Türkiye Sigortalar Birliği heyeti, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde sektörün hızlı gelişimi ve tecrübe paylaşımını sağlamak için görüşmelere başlandığını aktardı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Önümüzdeki aylarda hepimizin üye olduğu Türk Dünyası Sigorta Konseyi şeklinde bir yapılanma ile bu tür işbirliklerini daha üst düzeye çıkartmaya ve birlikte gelişmeye, Türk dünyası sigorta sektörü olarak dünyada çok daha üst sıralarda faaliyet göstermeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

Proje ile sahte Yeşil Kart'ların yol açtığı karışıklıklar önlenecek, sınır geçişinde operasyonel kolaylık sağlanacak.

