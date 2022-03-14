2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davası: 9 eski subaya 15 yıla varan hapis cezası
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair açılan İstanbul Maltepe 2'inci Zırhı Tugay Komutanlığı davasında karar çıktı. 4 sanığa 15'er yıl, 5 sanığa ise 13'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek istediler, helikopterlere kılavuzluk yaptılar.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan Maltepe'deki 2'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı davası sonuçlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar hazır bulundu. Savunmalar 7 saat sürdü.
Yargıtay, 'yanlış suç vasfı' gerekçesiyle yerel mahkemenin daha önceki kararını bozmuştu.
9 eski subaya 15 yıla varan hapis cezaları verildi
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uydu.
Sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yeniden yargılandı.
Mahkeme, yeniden yargılama sonucunda 4 eski subaya 15 yıl hapis cezası verdi. 5 sanık hakkında ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Yerel mahkeme ilk kararında, sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ceza vermişti.