Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile basın toplantısında konuştu.

'Diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabıkız'

Rusya-Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk. NATO müttefiki iki ülke olarak endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldık.

[Fotoğraf: AA]

"Antalya'daki diplomasi zirvesi önemli bir başarı"

Gayretlerimiz sonucu Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Antalya'da bir araya geldiler. Savaşın devam ettiği bir ortamda bu toplantının düzenlenmesi bile diplomasinin hanesine kaydedilmiş önemli bir başarıdır. Kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. İçinden geçtiğimiz çalkantılı süreçte, yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum.

"Almanya ile ticaret hacmini 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız"

Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. Almanya ile turizmdeki münasebetlerimizi aynı şekilde sürdüreceğimizi inanıyorum. Bölgesel konularda yakın iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. Almanya ile ilişkilerde özellikle eğitim ve öğretim alanında İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi bizim için çok önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya, Türkiye'nin ihracatta ilk ve ithallatta ikinci sıradaki ortağıdır. 2020 yılında 38 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz 2021 yılında 41 milyar doları aşmış vaziyette. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. pic.twitter.com/mlmnNU0doZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2022

"Türkiye anahtar rolde olduğunu ispatladı"

Bölgemizdeki son gelişmeler Türkiye'nin güvenlik, enerji alanlarında anahtar rolde olduğunu ispatladı.

"BM kuralları çerçevesinde ne gerekiyorsa onu yaptık"

Erdoğan, "Türkiye'nin Rusya'ya uygulayacağı bir yaptırım olacak mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesinde ne gerekiyorsa onu yaptık. Ukrayna'ya insani yardımlarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz."

"Rus başkanına 'artık durun' diyoruz"

Scholz konuşmasında şunları söyledi:

(Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları) Ateşkesin sağlanması konusunda hemfikiriz. Türkiye'nin diplomatik çözüme katkılarını olumlu karşılıyoruz. En önemli konu silahların susması. Silahların en kısa sürede susması gerekiyor. Rus başkanına çağrıda bulunuyoruz. Artık durun diyoruz ve sadece diplomatik bir çözüm olabilir diyoruz.

Almanya Şansölyesi Scholz: Rus başkanına çağrıda bulunuyoruz. Artık durun diyoruz ve sadece diplomatik bir çözüm olabilir diyoruz.https://t.co/bldlUXlQ5z pic.twitter.com/LWFPFSuMfI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2022

Scholz'dan Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. Montrö uyarınca Boğazların kapatılması krizin tırmanmasını engelledi. Bunun için teşekkür borçluyuz.

Almanya Şansölyesi Scholz: Montrö Anlaşması uyarınca boğazların tarafların savaş gemilerine kapatılmasının krizin daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz ve bunun için teşekkür borçluyuz.https://t.co/bldlUXlQ5z pic.twitter.com/7ATTMIrlpe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2022

"Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız"

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli. Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız. Türkiye'yle ilişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Benim hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır.