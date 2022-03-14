Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Mehaj ile telefonda görüştü
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Balkanlar'ın barış, huzur ve güven içinde olmasına verdiği önem vurgulandı.
Etiketler: Hulusi Akar Kosova Milli Savunma Bakanlığı
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