Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Balkanlar'ın barış, huzur ve güven içinde olmasına verdiği önem vurgulandı.