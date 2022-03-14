Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun koronavirüsü atlattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, koronavirüsü atlattığını duyurdu. Altun, "Bugün itibarıyla zorlu bir COVID-19 sürecinden sonra yeniden mesaimize başladık" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını duyurdu.
Altun, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla zorlu bir COVID-19 sürecinden sonra yeniden mesaimize başladık. Bu vesileyle hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum"
Zorlu bir Kovid sürecinden sonra yeniden mesaimize başladık ☺️— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 14, 2022
Bu vesileyle hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum. pic.twitter.com/CaTjtgRcl8
Etiketler: Fahrettin Altun Koronavirüs
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