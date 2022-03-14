İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını duyurdu.

Altun, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla zorlu bir COVID-19 sürecinden sonra yeniden mesaimize başladık. Bu vesileyle hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum"