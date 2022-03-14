Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.
Brüksel'de düzenlenecek toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da katılacak.
NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
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