Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı ve Rus mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki ayrı görüşmede de Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
İki ayrı yapılan görüşmede de Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.
Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Katar, Gürcistan ve Belarus Dışişleri Bakanlarıyla Ukrayna eksenli diplomasi trafiğini sürdürdü.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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