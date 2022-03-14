İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.