Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e geçmiş olsun telefonu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Erdoğan, koronavirüse yakalanan Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.
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