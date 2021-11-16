Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle, Somali’ye askeri araç ve ambulans bağışlandı.

Bağışlanan araçları Somalili askeri yetkililer teslim aldı.

"Türkiye'nin desteği kilit öneme sahip"

Somali Ordusu Genelkurmay Başkanı General Odawa Yusuf Rageh, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadelede Türkiye'nin desteğinin kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Araçları Türkiye'de eğitim alan "Gorgor" özel birliği kullanacak.

Türkiye'nin hem Somali'de hem de yurt içinde eğittiği Somalili askerler Eş-Şebab'a karşı etkin mücadele yürütüyor.