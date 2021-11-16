Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı. Bakan Akar, her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov telefon görüşmesi yaptı.
Hasanov, Akar'a sınırda yaşanan gerginlikle ilgili bilgi verdi, Ermenistan'ın provokasyonunun kararlılıkla engellendiğini söyledi.
Akar da her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.
2 Azerbaycan askeri yaralandı
Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.
Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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