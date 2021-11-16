Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov telefon görüşmesi yaptı.

Hasanov, Akar'a sınırda yaşanan gerginlikle ilgili bilgi verdi, Ermenistan'ın provokasyonunun kararlılıkla engellendiğini söyledi.

Akar da her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

2 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.