Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sezai Karakoç yarın toprağa verilecek
[Fotoğraf: AA]
Vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Türk şiirinin yaşayan efsanelerinden Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Karakoç'un vefatının ardından birçok siyasi taziye mesajı yayımladı.
Yarın toprağa verilecek
Usta edebiyatçının cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
Erdoğan'dan Karakoç'un yeğenine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç’un vefatı dolayısıyla, yeğeni Aziz Karakoç’u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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