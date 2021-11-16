TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şiirimizin zirve ismi 'İslam Medeniyetinin Dirilişi' davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir" sözlerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, "Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstad Sezai Karakoç "dünya sürgünü"nü tamamlayarak "en sevgili"sine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah" açıklamasını yaptı.

"Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziye mesajında Karakoç'un dizelerine yer verdi:

"Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Sezai Karakoç’u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun."

"Mevla mekanını cennet meylesin"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Karakoç'un vefatıyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kalın, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin" dedi.

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