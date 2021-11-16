Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop 2 ülkenin büyükelçilerini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, büyükelçiler Alagiç ile Abba'yı kabul ettiğine dair paylaşımda bulundu.
Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç’i Gazi Meclisimizde kabul ettik. pic.twitter.com/xrSHmEbzvx— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 16, 2021
Etiketler: Bosna Hersek Mustafa Şentop Nijerya TBMM
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