Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya Başbakanı yarın Türkiye'de
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirileceği söylendi.
Zirve Toplantısı'nda, NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.
Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.
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