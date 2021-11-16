Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirileceği söylendi.

Zirve Toplantısı'nda, NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.