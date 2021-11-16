Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 yaşındaki şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

"İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacak"

Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diriliş Şairi"nin, Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını söyledi.

"Ülkemizin büyük mütefekkirinin vefatını derin bir teessürle öğrendim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç'un vefatıyla ilgili Twitter hesabından da taziye yayımladı.

Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2021

Erdoğan, şunları söyledi:

"Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."