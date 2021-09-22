Dışişleri Bakanlığı Libya Temsilciler Meclisi'nin Milli Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu geri çekme kararının Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada,"Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk'ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır" ifadesi kullanıldı.

“Milli Birlik Hükümeti seçimlere kadar işbaşında kalmalı” vurgusu

Libya'da seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için Milli Birlik Hükümeti'nin, yol haritasında da öngörüldüğü şekilde seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalmasının önemli olduğu şu sözlerle vurgulandı:

"Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya’nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye'nin, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdüreceği ifade edildi.