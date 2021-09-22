Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB şura için eğitim paydaşlarından fikir alacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Şurası'nın gündem konularıyla ilgili eğitim paydaşlarının görüşlerini alacak.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurası, 7 yılın aradan 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ana temasıyla toplanacak.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu tarihi süreçte eğitim paydaşlarının gündem konuları hakkındaki düşüncelerinin, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının belirlenmesinde Bakanlığa yol gösterici olacağı anlatıldı.
Açıklamada, "Gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerinizi 'https://sura.meb.gov.tr/gorus/' adresinden Başkanlığımıza gönderebilirsiniz" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Gül: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz