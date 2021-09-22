Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ve Azerbaycan uçaklarından Boğaz'da selamlama uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdiği uçuştan görüntüleri paylaştı.
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
Festival kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen selamlama uçuşuna dair görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'na, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçaklarının eşlik ettiği görüldü.
Hava Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların, #TEKNOFEST2021 kapsamında İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler…#MSB #TSK pic.twitter.com/1NinVJLDap— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2021
Etiketler: Azerbaycan Teknofest
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